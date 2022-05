Pallanuoto, Cosenza terza e pronta a staccare il pass per i playoff

Una straordinaria Cosenza Pallanuoto si è aggiudicata il big match della quartultima giornata del girone Sud della serie A2 femminile. La formazione allenata da Francesco Fasanella, terza in classifica e in piena lotta per i play off, ha superato in casa la capolista Napoli Nuoto, la migliore squadra del girone, attrezzata per il salto di categoria e già ai play off. E’ finita 14-12 (3-3,3-2,4-4,4-3) al termine di una partita equilibrata quanto frenetica, con le due squadre desiderose di superarsi a vicenda. E’ stata prima la Cosenza Pallanuoto a rincorrere lo svantaggio di una rete, poi è toccato alla compagine napoletana rincorrere lo svantaggio di due reti, riuscendoci. Ma il “sette” cosentino ha dimostrato di avere una marcia in più, staccando nuovamente di due le avversarie fino al termine della contesa. Una squadra quella cosentina che ha dimostrato di avere qualcosa in più della capolista e batterla non è stata cosa di tutti i giorni. “Assolutamente no – conferma il tecnico Francesco Fasanella – alle ragazze avevo chiesto non tanto di battere la capolista ma fare una prestazione come da capolista e hanno soddisfatto completamente le mie idee. Hanno messo cuore, anima e hanno fatto tutto quello che realmente ci porta a fare risultato. Se devo trovare un aggettivo per le mie ragazze devo parlare di resilienza perché non molliamo contro gli ultimi e contro i primi. Il nostro sogno play off deve continuare, ormai quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto e giocando così possiamo toglierci qualche altro sfizio”. Soddisfazione anche nelle parole della capitana della Cosenza Pallanuoto e punto di riferimento delle compagne. ”E’ stata un’ottima prestazione – sottolinea Angela Manna – le ragazze hanno dato il meglio, mettendo la grinta necessaria fino alla fine, sicuramente abbiamo fatto vedere qualcosa in più delle avversarie. In casa nostra cerchiamo di dare sempre il massimo, soprattutto grazie agli spettatori che ci sostengono. Possiamo andare a Civitavecchia a giocare contro la Coser a cuor leggero, provando a toglierci un’altra soddisfazione.” La Cosenza Pallanuoto si è schierata con Sena, Stavolo, Koide (2 reti), Sangiovanni, Manna, Malluzzo (2), Marani (2), Sesti, Zaffina (2), Nisticò (5), Morrone(1), Le Fosse.