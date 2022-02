Pallanuoto, esordio col botto per Cosenza

Vittoria netta della Cosenza Pallanuoto all’esordio. Le ragazze di mister Fasanella hanno sbancato la piscina della Lazio Nuoto grazie ad una fantastica rimonta.

Dopo una prima fase equilibrata e il 4-3 per la Lazio alla fine dei primi due tempi, le rossoblù hanno avuto una leggera flessione. La Lazio ne ha approfittato portandosi fino al 7-4 ma Cosenza ha reagito. Parziale di 0-5 fra terzo e quarto tempo e gara ribaltata fino all’8-9 finale. Decisiva la forma fisica a e la cattiveria agonistica delle rossoblù, sempre in partita, brave a non mollare, capaci nelle battute finali di mantenere i nervi saldi. Fasanella ha azzeccato tutte le mosse e la società si gode i rientri di Koide, Marani (3)e Sesti, 5 gol per loro. Le altre 4 firme le hanno messe Zaffina, Nisticó e Morrone (2).