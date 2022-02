Pallanuto: le ragazze di Cosenza mettono la terza

Terzo successo di fila, il secondo in trasferta, su tre gare disputate, per la Cosenza Pallanuoto, nel girone Sud della A2 femminile.

La squadra allenata da Francesco Fasanella si è imposta in trasferta per 10-9(4-2,2-2,3-2,1-3) sulla Roma Vis Nova.

Un successo di misura al termine di una gara equilibratissima ma condotta sempre in vantaggio dalle cosentine. La Cosenza Pallanuoto è scesa in vasca con: Sena, Koide, Sangiovanni, Manna, Malluzzo, Marani, Sesti, Zaffina, Nisticò, Morrone, Le Fosse. A segno Koide con una tripletta, Marani, Zaffina e Nisticò con una doppietta a testa e Morrone. Soddisfatto il tecnico della Cosenza Pallanuoto.

“E’ stata una partita equilibratissima – sottolinea a fine gara coach Francesco Fasanella – ma che ci ha visti sempre in vantaggio. Abbiamo messo in atto una buona gestione della gara in un campo difficile e contro una squadra ben strutturata”.