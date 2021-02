Pareggio del Cosenza contro la Spal: a Sciaudone risponde Mora

COSENZA-SPAL 1-1

COSENZA (3-4-1-2): Falcone 7; Ingrosso 6,5 Idda 5,5 Legittimo 6; Gerbo 6,5 Petrucci 6 Sciaudone 6,5 Vera 6 (43’ st Corsi sv); Tremolada 6,5 (38’ st Bahlouli sv); Gliozzi (14’ st Trotta 6), Carretta 6. In panchina: Matosevic, Saracco, Schiavi, Ba, Kone, Antzoulas, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi.

SPAL (3-5-2): Berisha 7; Okoli 6,5 Vicari 6 Ranieri 6; Dickmann 6,5 Missiroli 5,5 (30’ st Segre 6) Mora 6,5 (26’ st Esposito 6) Valoti 6 Strefezza 6,5; Paloschi 6 Seck 6 (26’ st Moro 6). In panchina: Thiam, Gomis, Tomovic, Spaltro, Sala, Tumminello. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta.

MARCATORI: 26’ pt Sciaudone (C), 12’ st Mora (S).

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Gerbo (C), Valoti, Okoli (S). Angoli: 3-7. Recupero: 1’ pt, 3‘ st.

COSENZA – Non arriva ancora la vittoria tanto attesa per il Cosenza in casa: pareggio per i rossoblù contro la Spal. Alla rete di Sciaudone risponde Mora, annullato nel secondo tempo un gol regolare agli ospiti.

Cosenza avanti con Sciaudone

La gara parte subito forte con la Spal che chiede un calcio di rigore per un tocco di Legittimo: l’arbitro non assegna alcun penalty. Nel frattempo Strefezza si accentra e lascia partire un bel che, però, termina fuori. Al minuto 26 passaggio filtrante di Tremolada e gol di Sciaudone.

Pareggio della Spal con Mora

Durante la ripresa grandi parate di Falcone che prima si oppone a Paloschi e successivamente in due occasioni su Paloschi. Anche Berisha dall’altro lato para diversi tiri di Tremolada. La Spal al minuto 25 pareggia i conti con Moro che segna dopo l’assist di testa di Missiroli. Termina 1-1 la gara tra Cosenza e Spal.