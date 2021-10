Pari casalingo per il Cosenza (il tabellino)

COSENZA – FROSINONE 1-1

COSENZA: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero (76′ Vallocchia), Boultam (76′ Florenzi), Corsi; Gori G. (90′ Kristoffersen), Caso (66′ Gerbo). A disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Venturi, Minelli A., Bittante, Sueva, Eyango. All. Zaffaroni.

FROSINONE: Ravaglia; Casasola, Gatti, Cotali, Zampano; Rohden (67′ Charpentier), Maiello (56′ Lulic), Ricci (56′ Boloca); Canotto (87′ Tribuzzi), Ciano (56′ Novakovich), Garritano. A disposizione: De Lucia, Minelli S., Gori M., Cicerelli, Zerbin, Szyminski, Bevilacqua. All. Grosso.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (Avalos – D’Ascanio). IV UFFICIALE: Gemelli di Messina. VAR: Rapuano di Rimini. AVAR: Capaldo di Napoli.

MARCATORI: 20′ rig. Gori (C), 71′ Novakovich (F).

NOTE: Cielo sereno, temperatura di circa 20° C. Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori presenti 5.414 di cui 61 ospiti per un incasso di €49.440. Ammoniti: 30′ Caso (C), 37′ Ricci (F), 50′ Ciano (F), 85′ Corsi (C), 95′ Lulic (F). Angoli: 1-8 (pt 1-4). Recupero: 0′ pt; 6′ st.