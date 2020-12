Pirossigeno Città di Cosenza, la solidarietà scende in campo

COSENZA – Anche la Pirossigeno città di Cosenza partecipa all’asta di beneficenza in favore della Fondazione Carobbi – Ceregatti.

All’asta il materiale sportivo della nostra squadra.

In occasione della prossima gara di campionato i portieri della squadra di calcio a 5 cosentina, indosseranno magliette da gioco personalizzate con il simbolo della fondazione attaccato sulle maglie. Queste magliette saranno poi messe all’asta e il ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione che li spenderà per opere di beneficenza.

La Fondazione

La Fondazione Carobbi nasce dalla idea di due sportivi professionisti, Stefano Carobbi, ex calciatore di serie A – ha giocato, tra le altre con Milan e Fiorentina -, e il campione di atletica Davide Ceregatti. La Fondazione opera in attività benefiche sin dal 2012 e ha una lunga lista di testimonial di eccezione tra cui: Filippo Galli, Giovanni Stroppa (attuale allenatore del Crotone), Chicco Evani. Anche in questo periodo di pandemia la Fondazione di è distinta per aver donato mascherine e guanti nei presidi ospedalieri, con il ricavato dalle aste delle magliette di gioco. Ovviamente la Pirossigeno sarà sempre presente e fattiva collaboratrice di ogni iniziativa benefica, perché la solidarietà viene prima di tutto.