Pirossigno Cosenza promossa in Serie A

LA CRONACA DEL MATCH

La prima conclusione di una certa pericolosità è opera del portiere rossoblù Del Ferraro, che si smarca sull’out di sinistra ma calcia sul fondo. Al 3′ Poti la mette sul primo palo, Perez è attento e di piede devia in corner. Brivido per la Pirossigeno al minuto 8: Ganzetti calcia a botta sicura ma sulla linea di porta è Monterosso col corpo ad impedire che il pallone termini in fondo al sacco. Meglio l’Active nella seconda parte della prima frazione di gioco: al 12′ slalom di Lamedica che conclude mandando la sfera al lato di pochissimo. Scocca il 17′ quando sugli sviluppi di un corner il capitano laziale Curri scaglia un destro che va a sfiorare l’incrocio dei pali. Nelle battute che precedono l’intervallo è Gallitelli a rendersi molto pericoloso con un sinistro al volo angolatissimo che fa la barba al palo, Perez non ci sarebbe mai arrivato.

Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Dopo appena un minuto e mezzo Caverzan batte un corner, la sfera, complice qualche rimpallo, va a sbattere sul palo. Sul capovolgimento di fronte Monterosso lanciato a rete supera Perez, provvidenziale il salvataggio in scivolata di Pelezinho. Sfortunatissimi i lupi quando Gallitelli va a colpire entrambi i legni della porta difesa da Perez. Su una disattenzione della difesa rossoblù Romano, con la porta sguarnita, calcia incredibilmente fuori. Gol sbagliato, gol subito: passa la Pirossigeno grazie al centro del suo numero 10, Gigi Monterosso! Reazione dell’Active: ci prova Pelezinho, Del Ferraro alza la saracinesca. Il gol del pari arriva al tredicesimo, lo mette a segno Curri. Il Cosenza però ha subito la chance per riportarsi in vantaggio con Marchio che tenta il diagonale, fuori. E’ Del Ferraro, in costante proiezione offensiva, ad impegnare in un paio di occasioni il collega Perez. Il risultato non si schioda dall’uno a uno e si va ai tempi supplementari.

Progressione irresistibile di Poti che calcia, Perez chiude lo specchio della porta. Ci pensa poi Leonardo Del Ferraro, al primo gol stagionale, riservato per un’occasione veramente speciale, a riportare avanti i rossoblù. Pareggiano nuovamente i laziali, in superiorità numerica per l’espulsione di Messina, con la rete di Caverzan. La Pirossigeno ci crede ancora e ci vuole il miglior Perez per negare a Poti e poi a Gallitelli la gioia del gol. La finale si deciderà ai calci di rigore. Dopo una sequenza infinita è Nicolas Petragallo a realizzare il penalty che proietta la Pirossigeno Cosenza ad una storica promozione in Serie A!!

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA – ACTIVE NETWORK VITERBO 8-7 d.c.r. (pt 0-0; st 1-1; pts 1-0; sts 0-1)

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Pagliuso, Bavaresco. Marano, Lambrè, Messina, Petragallo, Monterosso, Scervino, Gallitelli. All. Tuoto

ACTIVE: Perez, Pelezinho, Boutabouzi, Caverzan, Poletto. Braconcini, Zemuner, Romano, Lepadatu, Curri, Boscaino, Ganzetti, Lamedica. All. Monsignori

ARBITRI: Davide Copat di Pordenone, Antonio Nappo di Ercolano. CRONO: Angelo Tasca di Treviso

MARCATORI: 7’24” st Monterosso (C), 13’52” st Curri (A), 3’33” pts Del Ferraro (C), 2’48” sts Caverzan (A).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 alla E-R Arena di Salsomaggiore Terme di fronte a circa 300 spettatori. La sequenza dei calci di rigore: Poletto (A) gol, Marchio (C) gol, Peleizinho (A) gol, Gallitelli (C) gol, Lepadatu (A) gol, Poti (C) gol, Boutabouzi (A) gol, Monterosso (C) gol, Ganzetti (A) gol, Scervino (C) gol, Romano (A) parato, Pagliuso (C) parato, Caverzan (A) parato, Petragallo (C) gol. Ammoniti: 7’01” st Messina (C), 12’40” st Bavaresco (C), 19’12” st Romano (A). Espulso: 1’10” sts Messina (C) per doppia ammonizione.