Playoff gara 1: Palmi parte avanti, ma Casarano ribalta il match

Un pizzico di rammarico c’è al termine della partita nelle dichiarazioni rilasciate dal coach nero-verde Antonio Polimeni. Palmi poteva fare certamente di più, ma bisogna anche dire che Casarano ha giocato una partita superlativa sotto ogni aspetto.

Nel primo set la partenza della OmiFer Palmi aveva fatto ben sperare, con un 25-23 in rimonta dal 16-19.

Dal secondo parziale in poi però. Casarano è salita in cattedra e con le sue tre bocche di fuoco più importanti (Petras, Paoletti e Baldari) ha messo in crisi la squadra di casa. Sull’1-1 i ragazzi di Polimeni non sono più riusciti a trovare ritmo, lasciandosi scivolare i due set conclusivi e la partita. Adesso testa già alla partita di Domenica a Casarano, dove il coach nero-verde ha già anticipato che la squadra darà tutto quello che ha per fare risultato e rimandare tutto a gara 3.

OMIFER PALMI – LEO SHOES CASARANO 1-3 (25-23, 22-25, 18-25, 14-25)