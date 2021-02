Poker del Milan al Crotone e Ibra supera quota 500

A San Siro, dopo una prima mezz’ora in cui ha saputo tener testa agli avversari, il Crotone cade malamente sotto i colpi delle doppiette di Ibrahimović e Rebić. Purtroppo quasi impalpabile la reazione dei rossoblù, troppo fragili in area difensiva. Il Milan torna così in vetta alla classifica con Zlatan Ibrahimović che realizza i 501 gol in carriera con i club. I rossoblù, obbligati ad un netto cambio di rotta dopo la brutta partita della scorsa settimana contro il Genoa, partono bene e vanno molto vicini al gol in due occasioni (all’8′ minuto, con il tiro a giro di Ounas e al 10′ con la colossale occasione capitata sulla testa di Di Carmine terminata di poco a lato). Ma è il Milan a fare la partita, e così al 31′ Ibra inizia e conclude la triangolazione in area con Leao: palla nel sette e vantaggio rossonero. Il Crotone prova a reagire ma non succede più nulla e si va a riposo sull’1-0. I padroni di casa rientrano in campo nella ripresa con un altro piglio e presto fanno valere il maggior tasso tecnico: gli squali non riescono più ad uscire dall’angolo e vengono travolti nel giro di sei minuti: prima (64′) ancora Ibrahimovic deposita facilmente la palla in rete sull’assistenza di Theo, poi fa doppietta Rebic (69-70′). Capitan Cordaz evita un passivo più pesante: già al 61′ aveva compiuto un mezzo miracolo sul rigore in movimento di Leao ma all’85’ salva incredibilmente sulla linea dopo la deviazione di un compagno. Troppo Milan per questo Crotone che, oltre alle buone prestazioni, ha un disperato bisogno di punti.