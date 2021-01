SOVERATO (CZ) – La Lega Pallavolo Serie A Femminile, ricevuta comunicazione da parte della Società Volley Soverato di numerosi casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra nella mattinata odierna, in attesa che siano effettuati i tamponi di controllo, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Volley Soverato e Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, valida per la 14^ giornata del Girone Est del Campionato di Serie A2 Femminile e in programma oggi pomeriggio.