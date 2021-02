Prove di salvezza per il Rende. San Luca battuto

COSENZA – Anche la 14ª giornata del campionato di Serie D, girone I, è influenzata da un programma fortemente ridotto. Solo cinque le gare disputate, mentre Acireale – Roccella Jonica, Biancavilla – Dattilo, Cittanova – Paternò e Rotonda – Castrovillari sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana è superiore a tre.

Dice bene al Rende che in trasferta inanella la terza vittoria consecutiva. A Licata Gozzerini e Palermo firmano la vittoria biancorossa e i calabresi salgono al terzultimo posto in classifica (10 punti).

Non va altrettanto bene al San Luca che certo in classifica naviga in acque migliori di quelle del Rende. I reggini cadono in casa del Marina di Ragusa ma stazionano ancora ai piani alti della classifica (21 pt).

I marcatori delle calabresi

Licata – Rende 1-2

MARCATORI: 60′ Gozzerini (R), 68′ Palermo (R). 92′ Maltese (L)

Marina DI RAGUSA – SAN LUCA

MARINA DI RAGUSA (3-5-2): Pellegrino, Pietrangeli, Di Bari, Castellino (42’st Cannia), Puglisi, Giuliano, La Vardera, Baldeh, Agudiak, Manfrè Cataldi (38’st Monteleone), Dieme (33’st Mauro); A DISPOSIZIONE: Alvani, Bellomo, Cinquemani, Gurrieri, Tripoli, Puggia; ALLENATORE: Salvatore Utro.

SAN LUCA (4-3-3): Scuffia, Pitto (7’st Bruzzaniti), Murdaca, Greco, Fiumara, Carbone, Spinaci Romero, Leveque, Selpa (18’st Lorefice), Marchionna (7’st Giaimo); A DISPOSIZIONE: Callejo, Arcuri, Finocchiaro, Mammoliti, Nagore, Misiti; ALLENATORE: Francesco Cozza.

ARBITRO: Stefano Peletti (Sez. Crema) ASSISTENTI: Leonardo Umbrella (Sez. Nichelino), Francesco Marrazzo (Sez. Bergamo);

NOTE: Gara a porte chiuse caratterizzata da una giornata ventosa. Recupero 1’pt e 4’ st.

MARCATORI: 22’pt Marchionna (SL), 46’pt Manfrè Cataldi (MR), 6’st Agudiak (MR);

AMMONITI: 40’pt Fiumara (SL), 26’st Giaimo (SL), 31’st Manfrè Cataldi (MR), 34’st Castellino (MR), 39’st Mauro

GLI ALTRI RISULTATI

ACR Messina – Troina 6-0

Città di Sant’Agata – Polisportiva Santa Maria 1-0

Gelbison – FC Messina 1-1