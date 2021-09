Raffa, al Memorial Basile di Acri trionfa Vincenzo De Rose (Città di Cosenza)

ACRI (Cs) – L’esperto Vincenzo De Rose (foto a lato), alla sua prima uscita ufficiale con la maglia del Città di Cosenza, è il vincitore della gara regionale “Memorial Antonio Basile”, organizzata da otto edizioni dalla Bocciofila Città di Acri dal 30 agosto al 5 settembre al bocciodromo comunale, in collaborazione con la delegazione provinciale Fib di Cosenza e del Comitato regionale Fib Calabria, in ricordo dell’indimenticato bocciofilo e socio, storico promotore dello sport delle bocce ad Acri. Al secondo e terzo posto doppietta interna del Città di Acri con Giuseppe Bianco e Pasquale Sisca, a completare un podio tutto cosentino. Quarto Vitaliano Palaia di Sala (Catanzaro).

Intanto la Bocciofila Città di Acri incassa consensi e applausi per la riuscita di una manifestazione che organizza con cura da otto anni per rinnovare il ricordo di Basile. «È un evento a cui teniamo tantissimo e che anno dopo anno rinnoviamo con dedizione. Ringrazio la famiglia Basile per esserci stata vicina e tutti gli sponsor», dichiara il presidente della Bocciofila Città di Acri, Francesco Ferraro, a cui fanno eco le parole del segretario Luigi Bonacci. «Ritrovarsi qui ogni anno è un’emozione sempre più grande – racconta la figlia di Basile, Carmela, che ha presenziato alla manifestazione e premiato i vincitori – e l’occasione per ritrovare amici di papà che ricordano aneddoti e momenti trascorsi insieme che ci riempiono il cuore di belle sensazioni. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, gli appassionati intervenuti, la società Bocciofila di Acri e, non per il ultimo, il presidente del Comitato regionale Fib Calabria Francesco D’Ambrosio, grande amico di papà». Dal canto suo D’Ambrosio ha ricordato la figura di Basile con commozione: «La scomparsa di Tonino Basile, al quale mi legava una profonda amicizia, è per me una ferita sempre aperta. Ogni volta che arrivo ad Acri ogni angolo della Città ed ogni spazio all’interno del bocciodromo mi parlano di lui e del suo cuore grande e di quanto ha fatto per radicare le bocce nella sua Città e nel territorio vicino». Presente alle premiazioni anche l’assessore Franca Sposato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Acri, da sempre vicina alla manifestazione. «Questa Amministrazione è sempre stata presente per questo sport e vuole dare merito allo sforzo di questa società bocciofila che fa onore alla città di Acri nelle bocce a livello regionale e che si impegna molto nel ricordo del compianto Basile».