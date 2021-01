Recuperi Serie D, Castrovillari e Rende vincono di misura

COSENZA – Di seguito i risultati e i marcatori delle squadre calabresi di Serie D, girone I.

CASTROVILLARI – TROINA 1-0

Marcatore: 32′ pt Corado

I Lupi del Pollino agli ordini di Mister Franceschini vincono la prima delle quattro gare da recuperare. A cadere questa volta tra le mura amiche è la squadra di un altro ex del calcio di Serie A: il Troina di mister Mascara e dei vari Balistreri e Ficarrotta. Non era per niente facile, dopo i vari start e stop dell’ultimo mese, riprendere a giocare e farlo vincendo e convincendo. I lupi, dopo aver trovato il vantaggio con il sempre più bomber Corado al 32′ del primo tempo, concludono la gara senza troppi patemi d’animo, non rischiando mai nulla, eccetto qualche palla inattiva da parte dei rossoblù che impensierisce l’11 rossonero. Nel finale di gara proprio su una palla inattiva Saro Rizzitano compie il miracolo, che altrimenti avrebbe avuto il sapore di beffa. Più volte il Castrovillari è andato vicino al raddoppio non trovandolo. (Foto Castrovillari calcio).

RENDE – TROINA 1-0

Marcatore: 27′ Mosciaro