Recupero vittorioso per il Cosenza Pallanuoto

COSENZA – Nella A2 femminile di pallanuoto torna a fare punti la Cosenza Pallanuoto nel recupero di campionato in trasferta contro il Volturno. Un pareggio per 8-8(1-3,4-2,1-3,2-0) ma con qualche rimpianto per la formazione allenata da Francesco Fasanella che non è riuscita a capitalizzare il doppio vantaggio capitalizzato alla fine del terzo tempo, subendo a trenta secondi dal termine della partita, la rete del pari della squadra di casa arrivata in superiorità numerica. Un punto che muove la classifica per le cosentine e ridà entusiasmo ad Angela Manna e compagne, il modo migliore per iniziare l’intenso periodo tra recuperi e regolare campionato. Volturno e Cosenza Pallanuoto hanno dato vita ad una bella partita di pallanuoto come conferma il tecnico cosentino.

“E’ stata una partita di pallanuoto – sottolinea Francesco Fasanella – giocata molto bene da entrambe le squadre che si sono equivalse. Per come era presa recrimino sulla mancata vittoria, però portiamo a casa un punto buono per il morale e sia perché giocavamo contro una squadra pericolosa”. La Cosenza Pallanuoto ha schierato: Sena, Stavolo, Koide (autore di 2 reti, Sangiovanni, Manna, Malluzzo (1), Marani (3), Sesti, Zaffina, Nisticò (1), Morrone (1), Le Fosse.