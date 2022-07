REGGIO CALABRIA – Con una breve nota la Reggina ha ufficializzato di «aver risolto consensualmente i contratti in essere con il tecnico Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo de Luca, il preparatore atletico Daniele Sorbello ed il fisioterapista Simone Capaccioli. Il club ringrazia sentitamente Alfredo Aglietti per quanto dimostrato nel suo percorso in amaranto, augurando a lui ed al suo staff le migliori fortune umane e professionali».