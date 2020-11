Reggina, anche a Monza non sono sorrisi. Squadra in ritiro

9ª Giornata di Serie BKT: quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Reggina.

MONZA – REGGINA 1-0

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis (59′ Fossati), D’Errico (59′ Barillà); Boateng (79′ Colpani); Gytkjaer (59′ Maric), Mota Carvalho. A disposizione: Di Gregorio, Bettella, Scaglia, Armellino, Sampirisi, Lepore, Marin, Machin. Allenatore: Brocchi.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Rossi (21′ Stavropoulos); Situm (80′ Rivas), Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty (59′ Denis). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Marcucci, Mastour Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Francesca Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

MARCATORE: 54′ Mota Carvalho

Note – Al 56′ Plizzari (R) para un rigore a Boateng (M). Ammoniti: Gytkjaer (M), Boateng (M), Folorunsho (R), Barberis (M), Plizzari (R), Bellusci (M), Delprato (R). Espulso: al 47′ Folorunsho (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 8-2. Recupero: 3’pt; 4’st.

La sintesi

E’ notte fonda per la Reggina, ormai in crisi di risultati da tutto il mese di novembre, Allo Stadio Brianteo il gol di Mota Carvalho dopo 9′ della ripresa vale i tre punti per il Monza. Per gli amaranto l’unica attenuante è l’espulsione di Folorunsho al 47′, ma la squadra il vantaggio della squadra di casa avrebbe potuto essere anche più largo se Plizzari non avesse parato un calcio di rigore (fallo dell’estremo difensore amaranto sullo stesso Mota Carvalho) a Boateng. Nel finale la Reggina fatica a trovare la reazione giusta e così il Monza prova a sfiorare il raddoppio con una bella conclusione di Colpani respinta da Plizzari. Reggina ferma in classifica a quota 7 punti.

Dopo il match la squadra amaranto ha comunicato che a partire da lunedì 30 novembre e fino alla gara con il Brescia la squadra sarà in ritiro presso il centro sportivo Sant’Agata. I tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di stampa.