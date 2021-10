Reggina corsara a Vicenza con Galabinov

Arriva la prima vittoria esterna stagionale per la Reggina di mister Aglietti che, al rientro dopo la sosta, si impone allo stadio Romeo Menti di Vicenza per una rete a zero. Decide, al 31′, il gol di Galabinov. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 8ª GIORNATA

LR VICENZA – REGGINA 0-1

VICENZA (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Padella, Pasini; Di Pardo, Ranocchia (55′ Taugourdeau), Zonta (75′ Pontisso), Calderoni (77′ Crecco); Dalmonte (75′ Proia); Diaw, Longo (55′ Meggiorini). A disposizione: Pizzignacco, Confente, Giacomelli, Bruscagin, Ierardi, Mancini, Sandon. Allenatore: Brocchi.

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono (75′ Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi (64′ Hetemaj), Crisetig; Ricci (64′ Laribi), Ménez (70′ Rivas), Bellomo (75′ Cortinovis); Galabinov. A disposizione: Aglietti, Amione, Liotti, Gavioli, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Stefano Alassio di Imperia e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Michele Giordano di Novara. VAR: Luca Pairetto di Nichelino. A-VAR: Damiano Margani di Latina.

Marcatori: 31′ Galabinov (R)

Note – Spettatori 5 251. Ammoniti: Bianchi (R), Longo (V), Diaw (V), Pasini (V), Meggiorini (V). Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 2’pt; 6’st.

Foto Fb: Reggina 1914