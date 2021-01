Reggina, dal Genoa arriva Claudio Micovschi. Saluta Lafferty

REGGIO CALABRIA – La Reggina ha ufficializzato l’ingaggio a titolo temporaneo del calciatore Claudiu Micovschi dal CFC Genoa.

L’esterno romeno si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021.

La conferenza stampa, in remoto, di presentazione di Micovschi è fissata per domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 15.

Nato a Oradea, città capoluogo del distretto di Bihor (Romania), il 19 maggio 1999, Claudiu muove i primi passi tra le fila del Luceafărul Oradea. Nel 2015 viene ceduto in prestito al Chievo, con il quale disputa un campionato giovanile. Nella stagione 2016/17 fa la spola tra Under 17 e Primavera del Genoa, mostrando importanti doti atletiche. Nelle due annate successive Claudiu ben si disimpegna nella catena di sinistra, mettendo in luce una buona attitudine al gol. La scorsa stagione è quella dell’esordio tra i professionisti con la maglia dell’Avellino. In 35 apparizioni tra Campionato e Coppa Italia C, Claudiu realizza 5 reti e sforna 7 assist. A luglio torna a Genova a disposizione di mister Maran prima e Ballardini poi, senza però esordire. (ph: Lollo D’Ascola)

Kyle Lafferty non è più un giocatore della Reggina

Contestualmente i vertici amaranto hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto.