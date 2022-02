Reggina: il presidente Gallo dimesso dalla clinica

Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Luca Gallo. La Reggina 1914, in una breve nota stampa, ha comunicato che «nella giornata odierna, il presidente Luca Gallo ha lasciato la clinica dove si trovava ricoverato in seguito all’intervento chirurgico d’urgenza a cui è stato sottoposto la scorsa settimana.

Il presidente è in buone condizioni di salute, ed a partire da domani inizierà un percorso di riabilitazione della durata di circa quindici giorni».