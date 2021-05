Reggina, in panchina il ritorno di Alfredo Alglietti

REGGIO CALABRIA – Da bomber implacabile ad allenatore esperto ed affamato. Un quarto di secolo dopo Alfredo Aglietti torna a Reggio Calabria e al Granillo, in quello stadio dove ha fatto gioire e innamorare migliaia e migliaia di tifosi amaranto a suon di gol.

«Si ritorna sempre dove si è stati bene. E qui, a Reggio Calabria – si legge nella nota del club -, a testimonianza dell’affetto immutato e del vivo ricordo di quegli anni, non esiste persona che non abbia almeno una volta nella vita sentito intonare quel coro che tanto caro gli è. Da oggi inizia una nuova, entusiasmante, avventura condivisa. Un quarto di secolo fa abbiamo salutato bomber Alfredo, oggi accogliamo Mister Aglietti».

Il tecnico toscano si lega alla Reggina sino al 30 giugno 2023, dopo le esperienze in sella alle panchine, tra le altre, di Empoli, Novara, Virtus Entella, Hellas Verona (promozione in Serie A) e ChievoVerona. Succede sulla panchina amaranto a Marco Baroni, ringraziato dalla società per il lavoro svolto con gli auguri le migliori fortune professionali.