Reggina, la seconda al Granillo è un successo (il tabellino)

REGGIO CALABRIA – Seconda partita consecutiva in casa e prima vittoria in campionato per la Reggina che al ”Granillo” supera 3-2 la Ternana. Alla ripresa del campionato, sabato 11 settembre, si va a Crotone per cercare continuità di risultati nel derby.

Di seguito, il tabellino del match:

Serie BKT, 2ª GIORNATA

REGGINA – TERNANA 3-2

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (61′ Bellomo), Hetemaj (61′ Bianchi), Crisetig (90′ Situm), Rivas (73′ Laribi); Ménez, Galabinov (73′ Montalto). A disposizione: Turati, Adjapong, Liotti, Loiacono, Regini, Bianchi, Gavioli, Laribi, Situm, Bellomo, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (46′ Defendi), Sorensen, Boben, Salzano; Proietti, Agazzi; Peralta (30′ Palumbo), Falletti (61′ Mazzocchi), Furlan (71′ Paghera); Donnarumma (71′ Pettinari). A disposizione: Vitali, Casadei, Celli, Palumbo, Mazzocchi, Capone, Russo, Paghera, Defendi, Pettinari, Nesta, Martella. Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Giorgio Peretti di Verona e Vito Mastrodonato di Molfetta. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano. Ass. VAR: Pasquale Capaldo di Napoli.

MARCATORI: 42′ Falletti (T), 50′ Ménez (R), 65′ Galabinov (rig.) (R), 69′ Rivas (R), 79′ Mazzocchi (T)

Note: Spettatori 5.005. Ammoniti: Agazzi (T), Hetemaj (R), Crisetig (R), Falletti (T), Ménez (R), Stavropoulos (R), Boben (T). Espulsi: Agazzi al 25′ in seguito a doppia ammonizione; Ménez al 59′ in seguito a doppia ammonizione; Proietti al 90′. Angoli 6-4. Recupero 2′ pt, 5′ st.