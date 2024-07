Regionali Assoluti di nuoto, vince l’Arvalia Lamezia

L’Acli Arvalia Nuoto Lamezia ha vinto i Campionati Regionali Estivi di Nuoto Assoluti e di Categoria, organizzati dal Comitato Calabro della Federazione Italiana Nuoto nella piscina olimpionica di Cosenza.

La società lametina, che ha preceduto sia nella classifica assoluti che di categoria, l’AQA Cosenza e la Calabria Swim Race, ha stabilito diversi record regionali con Paola Barreca nei 100 stile libero (1’00”41) ragazze, Aurora Furci nei 100 stile libero (58”93) cadetti e assoluti, Angelo Talarico negli 800 stile libero (8’29”1) juniores, Cristina Galati negli 800 stile libero (9’17”91) juniores, cadetti e assoluti, Gianluca Pittelli nei 100 rana (1’03”85) ragazzi e 200 rana (2’23’21) ragazzi. E ancora per le staffette 4×200 stile libero maschi juniores, cadetti e assoluti(8’01”51), la 4×100 stile libero maschi juniores e cadetti (3’36”57), la 4×100 mista maschi juniores, cadetti e assoluti (3’58”50) e la 4×100 stile libero femmine cadetti e assoluti (4’03”96).

In virtù dei tempi realizzati parteciperanno ai Campionati Italiani di Categoria, Paola Barreca nei 100 stile libero, Gabriele Mascaro nei 100 e 200 dorso, Gianluca Pittelli nei 100 stile libero.

“Con i Campionati Regionali Open si chiude la stagione 2024 – ha commentato il presidente FIN Calabria Alfredo Porcaro – ed è tempo di tirare le somme su quello che si è svolto in base ai programmi societari. Credo che le nostre società possano ritenersi più che soddisfatte dei risultati raggiunti. La Calabria è riuscita ancora una volta ancora una volta a mettersi in evidenza a livello nazionale. Complimenti ai dirigenti delle società, ai loro staff tecnici e soprattutto ai nostri ragazzi ed alle loro famiglie che con impegno e dedizione hanno contribuito a valorizzare l’immagine della nostra regione”.

Per il vice presidente del Comitato Calabrese si è conclusa una stagione sportiva lunga e faticosa. “Nonostante il caldo afoso – ha evidenziato Piero Alampi – al limite della sopportazione, che ha messo a dura prova gli atleti, gli allenatori, i giudici ed i cronometristi, tutti hanno dato il massimo ottenendo buone e significative prestazioni. Tanti i punti di riflessione in mano al Comitato che intende fare tesoro per i programmi futuri”.

Soddisfazione anche da parte del consigliere con delega al nuoto e nuoto di fondo. “Tenuto conto delle difficoltà imposte dall’ondata di calore – ha sottolineato Roberto Molinari – tutti gli atleti, hanno saputo tirare fuori il meglio in ogni circostanza. Questi giovani talentuosi, fungono da apripista e da esempio. Bisogna guardare al futuro in maniera positiva e ottimista, valorizzando quanto si ha e cercando di anticipare il più possibile con una programmazione attenta e partecipe”.