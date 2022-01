Ripresa delle attività non proprio tranquilla per il Crotone: 11 positivi in squadra

CROTONE – Brutte notizie in casa Football Club Crotone. Il team rossoblù ha fatto sapere che, a seguito del giro di tamponi effettuati questa mattina al rientro dai giorni liberi concessi, sono stati riscontrati diversi casi di positività nel gruppo squadra.

Inoltre era stato richiesto, a tutti i calciatori che avevano scelto di godere dei giorni di riposo fuori città, di effettuare prima del rientro un tampone antigenico di controllo: anche in questo caso sono state evidenziate alcune positività.

Il totale a seguito di tutti i controlli effettuati risulta essere di undici positivi al Covid-19.

«Si è ovviamente provveduto – si legge nella nota del club – ad attivare tutte le procedure burocratiche e sanitarie del caso. Inoltre un altro componente della squadra, vaccinato, è stato posto in isolamento in quanto contatto stretto di un positivo. I test sono comunque stati effettuati singolarmente e seguendo tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali ulteriori contagi durante lo svolgimento. Gli allenamenti riprenderanno dunque – come da programma – questo pomeriggio, e prevedono la suddivisione in più gruppi di lavoro».