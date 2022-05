Run4Hope, anche in Calabria la staffetta della solidarietà. Con Ail corrono E.I. e Aeronautica

COSENZA – Sulle strade italiane si corre Run4Hope, iniziativa podistica a sostegno di AIL.

Le staffette regionali, a esclusivo scopo benefico, partiranno sabato 21 maggio 2022 alle ore 11:00, contemporaneamente da tutte le regioni d’Italia, da Bolzano ad Agrigento.

L’arrivo è in programma sabato 29 maggio.

La Staffetta calabrese prenderà il via da Morano Calabro (CS)per concludersi poi a Reggio Calabria. Il percorso si snoda attraverso i tre parchi nazionali della Calabria: a partire dal parco del Pollino (sabato 21 maggio) con la tappa Morano Calabro-Castrovillari, per continuare attraverso il parco della Sila tra Cosenza e Crotone e giungere infine a Reggio percorrendo il parco dell’Aspromonte. L’arrivo viene sincronizzato con quello delle staffette siciliane che si concludono a Messina, per un simbolico saluto tra i partecipanti sulle sponde opposte dello stretto di Messina.

Tutti i percorsi regionali

Ecco le località di partenza (21/5) e arrivo (29/5) della staffette: Abruzzo, L’Aquila (partenza & arrivo); Basilicata, Potenza (partenza) – Policoro (arrivo); Calabria, Morano Calabro (p) – Reggio Calabria (a); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (p) – Piacenza (a); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) – Trieste (a);Lazio: eventi di partenza a Roma, Viterbo, Frosinone e Sabaudia con sviluppi indipendenti; Lombardia, Milano (p/a); Marche: Pergola, Camerino/Castelraimondo, Ascoli Piceno (p) – Ancona (a); Piemonte: Torino (p/a); Puglia: Spongano, Cagnano Varano e Gravina (p) – Bari (a); Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze (p/a); Trento Alto Adige, Bolzano (p); Riva del Garda (p), Borgo Valsugana; Trento (a); Umbria: Foligno (p/a); Valle d’Aosta: Aosta (p) e Pont Saint Martin (a); Veneto: Vicenza (p/a).