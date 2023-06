Sabato 3 e domenica 4 giugno si corre il 1° Slalom Città di Cellara

C’è anche il patrocinio della provincia di Cosenza per il 1° Slalom Città di Cellara, organizzato da ASA Castrovillari in programma sabato 3 e domenica 4 giugno.

Oltre 80 gli scritti alla gara, valevole per il campionato Challenge Slalom Calabria 2023, che raggiungeranno il borgo del Cosentino da tutto il Sud Italia. Diverse, poi, le scuderie partecipanti come Cosenza Corse, New Generation Racing e l’attuale vincitrice del Challenge Slalom Calabria 2022, Piloti per Passione. Tra i piloti schierati al via, anche il campione Rocco Porcaro oltre a tanti altri che puntano alla vittoria assoluta come il giovane Gaetano Rechichi e l’alfiere della scuderia Vesuvio, Andrea Casillo. Ma non possono mancare le donne come la beniamina di casa e detentrice della Coppa Dame 2022, Emilia Covello, portacolori della scuderia Cosenza Corse.

Come di consueto, sabato 3 al via le verifiche tecniche e sportive che faranno scaldare i motori per la gara vera e propria di domenica 4, in un percorso messo in sicurezza grazie agli interventi coordinati dal settore viabilità della Provincia di Cosenza.

Di 3 km la lunghezza del percorso che coinvolgerà non solo Cellara ma anche i comuni di Mangone e Aprigliano per una due giorni all’insegna dello sport. Tanti, infatti, tra appassionati e visitatori, si prevedono per questo primo weekend di giugno che, attraverso il binomio sport e turismo, potranno avere modo di conoscere le bellezze paesaggistiche del territorio bruzio.

A che questa manifestazione, coordinata dal Presidente di ASA Castrovillari, Massimo Minasi, gode del patrocinio dei comuni interessati e di ACI Sport, oltre che di ACI Storico ed in particolare dell’Automobile Club Cosenza.