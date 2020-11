SAN LUCA (RC) – Come in tutta la regione, anche nel calcio calabrese aumentano i contagi per il coronavirus. Oggi è il San Luca (Serie D) a comunicare che «dopo aver fatto eseguire il tampone rapido a tutto il gruppo squadra, sono stati riscontrati sette casi di positività al COVID-19 tra i calciatori.I soggetti positivi seguiranno la quarantena obbligatoria come previsto dalle vigenti disposizioni».