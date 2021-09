Santa Rita (Montalto) ombelico delle bocce calabresi per una settimana

MONTALTO UFFUGO (CS) – La bocciofila di Santa Rita (Montalto Uffugo, Cs) si appresta ad essere l’ombelico delle bocce calabresi, per la disciplina della raffa, nella settimana dal 13 al 19 settembre 2021 che culminerà con la gara regionale a coppia in programma domenica 19 alle ore 9, organizzata in collaborazione con la delegazione provinciale Fib di Cosenza. Con centoquindici formazioni iscritte (230 atleti bocciofili), si gioca per categoria sino al possibile (tab. A).

Il torneo sociale

La gara sarà quindi anticipata dal torneo sociale a coppia, senza vincoli di società, “6 giorni insieme a VOI” in programma dal 13 al 18 settembre. Le categorie coinvolte sono AB, BB e CC. 48 gli atleti iscritti, per 24 formazioni totali, suddivise in sei gironi le cui gare verranno disputate ogni giorno da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 18, nei campi delle bocciofile Santa Rita e Città di Montalto. Il torneo si concluderà con la finale in programma sabato 18 settembre sulle piste della bocciofila Santa Rita a partire dalle ore 19.

Grande la soddisfazione della società montaltese per la realizzazione delle due manifestazioni: «Ringraziamo tutti gli atleti che partecipano perché i numeri importanti raggiunti rendono ancora più importante questo appuntamento della stagione. Al torneo erano inizialmente previsti quattro gironi ma la grande partecipazione ne ha resi necessari ben sei che ne hanno anticipato l’inizio dal 13 al 14 settembre. Da noi tutti un grande in bocca al lupo agli atleti al via». Queste le parole di Renato Guerino, direttore di Santa Rita, in sintonia con il pensiero del presidente Pasquale Barcello.

Il direttore di gara delle due manifestazioni sportive sarà l’arbitro regionale della Fib Calabria Franco Airaldi.

Il torneo sociale e la gara regionale verranno disputati seguendo le linee guida della Federazione Italiana Bocce sull’emergenza Covid.