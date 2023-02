Scherma, il cosentino Mauro Monteforte conquista l’argento nella Prova Nazionale

Sabato 11 e domenica 12 febbraio si è tenuta a Terni la 4ª Prova del Circuito Nazionale Master, gara valida per le qualificazioni ai Campionati Italiani Master 2022/23 di scherma.

Mauro Monteforte, spadista del Club Scherma Cosenza, ha vinto la medaglia d’argento nella categoria 3, consolidando il suo nome nell’elite dei migliori atleti italiani della sua categoria.

Domenica, Monteforte ha iniziato la sua gara con quattro vittorie sui cinque assalti del suo girone. Già in questa fase, la gara si conferma di altissimo livello e molto equilibrata. Solo tre atleti accedono a punteggio pieno al tabellone delle dirette e, con i primi sedici raccolti in un fazzoletto largo appena dieci stoccate, l’accesso diretto per merito al tabellone dei primi trentadue viene riservato solo ai primi otto. L’atleta cosentino, nonostante l’ottimo esito nel girone, risulta 14° nella classifica provvisoria.

Monteforte inizia così la sua scalata del tabellone dal primo turno di dirette e incontra nell’ordine Pietro Possanzini della SS Lazio Scherma Ariccia (10-5), Stefano De Conti del Club Scherma Koala di Reggio Emilia (10-8), Dino Cannas della Roma Fencing (10-4), Paolo Belli della Scherma Cariplo Piccolo Teatro di Milano (10-5) e, in semifinale, Jean Nicolas Schmitt del Club Scherma Koala (10-6).

Ad attendere in finale Mauro Monteforte ci sarà una delle molte leggende della scherma italiana, l’olimpionico Cosimo Ferro del CUS Catania. A quel punto la stanchezza, l’emozione e l’ovvia differenza tecnica fra i due non potranno che determinare la meritata e netta vittoria dell’atleta siciliano.