Scherma: tutti i risultati del Campionato Regionale Under 14

COSENZA – Domenica 26 marzo, presso il Liceo “Valentini” di Castrolibero (CS), sì è tenuta l’edizione 2023 del Campionato Regionale Under 14 di scherma, gara riservata a spadisti e fiorettisti tesserati con in club calabresi e che ha assegnato i titoli regionali di categoria per le due specialità.

Segretario Regionale di Sport e Salute Walter Malacrino che ha inteso sottolineare come la scherma ricopra un ruolo importante fra gli sport di interesse nazionale premiando personalmente i neo campioncini. Ha presenziato alla manifestazione il Walter Malacrino che ha inteso sottolineare come la scherma ricopra un ruolo importante fra gli sport di interesse nazionale premiando personalmente i neo campioncini. Gli atleti del vivaio del Club Scherma Cosenza – società che ha anche organizzato la manifestazione – hanno fatto la parte del leone conquistando ben sette degli undici titoli assegnati. Due titoli sono andati agli atleti della Scherma Reggio, uno a Capo d'Armi Scherma e a Platania Scherma. SPADA cat. Bambine (10 anni): Alessia Luzzi (Club Scherma Cosenza)

cat. Maschietti (10 anni): Pietro Guerriero (Club Scherma Cosenza)

cat. Giovanissime (11 anni): Ester Tuscano (Capo d’Armi Scherma)

cat. Giovanissimi (11 anni): Edoardo Mingrone (Club Scherma Cosenza)

cat. Ragazze (12 anni): Fatima Montanino (Club Scherma Cosenza)

cat. Ragazzi (12 anni): Francesco Filocamo (Scherma Reggio)

cat. Allieve (13 anni): Giulia Salimbeni (Club Scherma Cosenza)

cat. Allievi (13 anni): Riccardo Giuseppe Morabito (Scherma Reggio)

FIORETTO cat. Ragazzi (12 anni): Alessio Grandinetti (Platania Scherma)

cat. Allieve (13 anni): Giulia Salimbeni (Club Scherma Cosenza)

cat. Allievi (13 anni): Lorenzo Ventagli (Club Scherma Cosenza) Inoltre, i vincitori delle categorie Ragazze e Ragazzi – la cosentina Montanino, il reggino Filocamo e il platanese Grandinetti – saranno i rappresentanti della Calabria per la scherma nel Trofeo CONI 2023 che si terrà sulla Costa Jonica della Basilicata dal 21 al 24 settembre 2023. Con questa gara si sono definite le ultime qualificazioni che porteranno i giovani atleti calabresi a gareggiare nei Campionati Italiani Under 14 di scherma che si terranno a Riccione nel prossimo mese di maggio, non prima di aver gareggiato nella Seconda e ultima Prova del Gran Prix “Kinder Joy of Moving” di aprile che definirà il ranking di partenza dei campionati nazionali.