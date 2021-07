Sci club Montenero, il 9 luglio evento promozionale di triathlon

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Venerdì 9 luglio, nell’ambito della prima edizione del “Triathlon Cross Sila” in programma a Lorica (Cs) – Lago Arvo, dal 9 all’11 luglio, lo sci club Montenero di San Giovanni in Fiore, per conto del comitato FISI Calabro Lucano, organizzerà un evento di promozione sportiva per il “Winter Triathlon- Summer Edition”.

In collaborazione con la Federazione Italiana Triathlon e l’associazione Atlas, i nostri fondisti si cimenteranno in 3 mini prove (skiroll + corsa + MTB) con partenza alle ore 17. La frazione di skiroll è inserita nel calendario FISI.

L’evento del CAL si sposa con l’obiettivo della manifestazione di coniugare la pratica sportiva con l’impegno e il rispetto dell’ambiente, valorizzare il territorio e promuovere il turismo sportivo, tutte finalità che il comitato FISI Calabro Lucano ha fatte proprie da tempo.