Sci nordico, Salamone e Mirarchi vincono la XX Coppa Rotonda. Distintivo d’argento per lo Sci Club Rotonda

SPEZZANO SILA (Cs) – Sole tiepido con temperature rigide hanno caratterizzato la XX Coppa Rotonda, competizione svoltasi ieri al centro fondo di Monte Scuro organizzata dallo Sci Club Rotonda, valida per il campionato regionale di Tecnica classica e inserita nel calendario agonistico del Comitato FISI Calabro Lucano relativamente allo sci nordico.

Pista innevata e perfettamente battuta grazie alla collaborazione con l’Arsac e sci club provenienti da Basilicata e Calabria a contendersi i piazzamenti utili alle qualificazioni nazionali. Le gare sono state combattute, con vittorie assegnate per distacchi minimi, a dimostrazione dell’impegno e della determinazione degli atleti CAL.

Il IV Trofeo “Tonino Esposito”, dedicato ad un fondista lungimirante che si è speso per la promozione dello sci di fondo sul Pollino, è stato assegnato allo sci club Montenero di San Giovanni in Fiore.

In occasione della manifestazione il presidente del comitato FISI Calabro Lucano Bianca Zupi ha consegnato a Iole Esposito, figlia di Tonino e attuale presidente dello sci club Rotonda, il Distintivo d’Argento al Merito assegnato dalla Federazione allo sci club lucano per i suoi 25 anni di affiliazione e attività ininterrotti con risultati di rilievo in campo nazionale e regionale.

Di seguito i vincitori suddivisi per categoria.

GIOVANI/SENIORES

Femminile:

Isabella Salamone (sc Terranova di Pollino);

2. Donata Isabella Colucci (sc Terranova di Pollino);

3. Iole Esposito (sc Rotonda);

Maschile:

Giulio Mirarchi (sc Montenero);

2. Francesco Bitonti (sc Montenero);

3. Mario Zupi (sc Camigliatello).

CHILDREN

U14F

Stefania Mirarchi (sc Montenero);

2. Antonia Chiarello (sc Montenero);

3. Cristina Succurro (sc Montenero);

U14M

Giovanni Minardi (sc Montenero);

2. Francesco Loria (sc Montenero);

3. Antonio Todaro (Terranova di Pollino);

U16F

Karol Antonietta Tiano (sc Montenero);

U16M

Salvatore Crispo (sc Montenero);

2. Dario Tricoci (sc Montenero);

3. Gianluigi Gualtieri (sc Montenero).

GIOVANISSIMI

U12F

Agnese Poggese (sc Terranova di Pollino);

2. Marta Lobarco (sc Terranova di Pollino);

3. Dezia Merandi (sc Montenero);

U12M

Lorenzo Oliverio (sc Montenero);

2. Pietro Caprara (sc Terranova di Pollino);

3. Ludovico Maria D’Amico (sc Camigliatello);

U10F

Teresa Loria (sc Montenero);

2. Greta Scarcelli (sc Montenero);

3. Sofia Rosa Tiano (sc Montenero);

U10M

Emiliano Alberico Tufaro (sc Terranova di Pollino);

2. Giambattista Granato (sc Montenero);

3. Luciano Barberio (sc Montenero);

U8F

Serafina Succurro (sc Montenero);

2. Asia Carmen Tufaro (sc Terranova di Pollino);

3. Mariangela Lista (sc Terranova di Pollino);

U8M

Francesco Carravetta (sc Camigliatello).

Prossime tappe da disputare:

il Campionato regionale a gimkana e la Granfondo delle Vette, entrambi a marzo (temperature permettendo), a conclusione di una stagione difficile, con un calendario stravolto ma portato avanti con abnegazione dai fondisti del CAL.