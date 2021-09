Sci nordico, stagione al via con la RollerCup di skiroll

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – È in programma a San Giovanni in Fiore (Cs) dal 24 al 26 settembre il 1° raduno tecnico “CAL Nordic Camp 2021” nell’ambito della programmazione autunnale del Comitato FISI Calabro Lucano relativamente al Progetto Fondo approvato in consiglio regionale e concordato con la Federazione nazionale.

Aperto alle categorie U16/U14/U12/U10/U8 sarà guidato dall’istruttore Alessio Giancola in sinergia con i tecnici del CAL e degli sci club partecipanti.

In chiusura del camp si terrà domenica 26 settembre, a partire dalle ore 10, il “1° RollerCup Monte Gimmella” al termine del quale verrà assegnato il titolo di campione regionale di Skiroll in Tecnica Libera in salita.

Per gli atleti del CAL la gara vale inoltre come preparazione al Criterium Interappenninico di Skiroll, che si terrà il 10 ottobre a Rocca di Mezzo (Aq). L’organizzazione è a cura dello sci club Montenero di San Giovanni in Fiore.