Sci nordico, tutto pronto per la XXVII Coppa Terranova – V Memorial Leonardo Riccardi

TERRANOVA DI POLLINO (PZ) – Domenica 29gennaio, al Centro Sci di Fondo Piano Giumenta, a Terranova di Pollino (Pz), si disputerà la “XXVII Coppa Terranova – VMemorialLeonardo Riccardi”.

La competizione di sci nordico con partenza individuale, riservata agli atleti FISI in regola con il tesseramento, è valida per l’assegnazione dei titoli regionali a Tecnica Libera, utili alla qualificazione per i Campionati italiani.

Nella stessa giornata si svolgeranno le gare riservate alle categorie Senior, Giovani, U16 Allievi, U14 Ragazzi, U12 Cuccioli, U10 Baby e U8 Baby Sprint maschili e femminili. Lunghezza e difficoltà del percorso variano in base alla categoria. Iscrizioni aperte sino alle ore 14.00 di sabato 28 gennaio. Partenza alle ore 10.30.

L’organizzazione è a cura dello sci club Terranova di Pollino presieduto da Giovanni Izzi in condivisione con il Comitato FISI Calabro Lucano, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il patrocinio economico del Parco Nazionale del Pollino. Luoghi suggestivi, di incomparabile bellezza, che meritano maggiore attenzione da parte degli enti preposti.

La stagione agonistica invernale dello sci nordico afferente al Comitato FISI Calabro Lucano è iniziata già nello scorso fine settimana quando una rappresentativa di 24 atleti appartenenti agli sci club Montenero e Terranova di Pollino ha preso parte alla competizione internazionale Skiri Trophy 2023 a Lago di Tesero, in Val di Fiemme, nel Trentino.