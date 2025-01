Serie A2 futsal: l’Ecosistem Lamezia attende il Città di Acri

Dopo la pausa natalizia, tornano in campo le Pantere Orange dell’Ecosistem Lamezia Soccer. La prima sfida del nuovo anno si preannuncia elettrizzante: sabato 11 gennaio, alle ore 18, i ragazzi di mister Lombardo affronteranno al PalaSparti di Lamezia Terme il Città di Acri nel derby calabrese valido per il girone D del campionato di Serie A2 di Futsal.

Un derby per ripartire al meglio

L’incontro rappresenta non solo un derby regionale, ma anche un’occasione cruciale per entrambe le squadre di riprendere il ritmo dopo la pausa festiva. L’Ecosistem Lamezia Soccer arriva all’appuntamento con la voglia di riscattarsi dopo un girone d’andata caratterizzato da alti e bassi, ma con grandi margini di crescita, come dimostrato nelle ultime uscite.

La sfida contro il Città di Acri mette in palio punti importanti, sia per la classifica sia per consolidare il morale in vista della seconda parte di stagione. Mister Lombardo potrà contare sul contributo dei nuovi innesti, come Mattia Pastorello, già protagonista nel match contro il Canosa, e Bogdan Gumeniuk, che sta offrendo solidità ed esperienza al team.

Un appuntamento imperdibile

Il derby calabrese sarà una sfida avvincente, con il Città di Acri deciso a dar battaglia e con le Pantere Orange pronte a difendere i colori lametini e a regalare spettacolo ai propri tifosi. Per i supporters dell’Ecosistem, si preannuncia un’occasione per tornare a sostenere con entusiasmo i propri beniamini in un match carico di significato.

Tutti pronti per il fischio d’inizio!

L’appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio alle ore 18, in una partita che promette emozioni, rivalità e grande futsal. Le Pantere Orange sono determinate a iniziare il 2025 con il piede giusto, lanciando un messaggio chiaro alle avversarie del campionato: l’Ecosistem è pronta a ruggire!