Serie A2 raffa, vince la Catanzarese, zoppicano le cosentine. Acri k.o.

COSENZA – Fine settimana non proprio da incorniciare per le squadre calabresi del campionato di alto livello di Serie A2 della raffa.

Nel Girone 1 Centro-Sud Sorride solo la Catanzarese, artefice di una grande vittoria contro i napoletani di Aquino. Nel primo turno, chiuso sul 4-0, la squadra di mister Abramo non lascia che le briciole agli avversari, come dimostrano i punteggi dei set di terna e degli individuali (8-1, 8-0; 8-0, 8-1). Nel secondo turno, per chiudere la contesa a bottino pieno, ai giallorossi basta vincere due set di coppia (uno con Perricelli – Scicchitano, l’altro con Valentino – Bianco). Sabato 19 febbraio ancora una gara casalinga contro Cicciano.

Secondo pareggio consecutivo per la Franco Parise Città di Rende che a Terni chiude 4-4. La gara parte in salita per i rendesi che a fine primo tempo hanno conquistato solo un set di individuale con Davide Spadafora. Nella ripresa la reazione di De Rose (che vince un set di coppia con Carbone) e compagni. Bene la coppia formata da Davide e Simone Spadafora che conquista entrambi i propri set di coppia. Approfittando della trasferta umbra, i rendesi (come il Città di Cosenza) hanno chiesto e ottenuto dalla Fib di poter anticipare la gara in programma per il terzo turno domenica 13 febbraio in casa di Gialletti, dove è però battuta 3-5. Una sconfitta ricca di rimpianti per com’è maturata dal momento che Rende avrebbe anche potuto raccogliere qualcosa in più dopo il primo turno chiuso in parità (grazie ai due set di individuale vinti da Davide Spadafora), ma nella ripresa arriva solo il magro bottino di un unico set di coppia conquistato dal “solito” Davide e da Simone Spadafora

Doppia trasferta in terra umbra anche per il Città di Cosenza – momentaneamente orfana di Domenico Giannotta, assente per motivi familiari – che, per la seconda giornata, conquista un punto contro un avversario ostico come Gialletti riuscendo a raddrizzare la partita, giocata ad alti livelli da ambo le parti, con una buona prestazione nel secondo turno. Bravi tutti ma ottima la prestazione in coppia di De Rose V. e Granata D. che conquistano due set. Nell’anticipo del terzo turno il Città di Cosenza è poi strapazzata ad Acquasparta 1-7 e col freno a mano tirato rispetto alle prime due giornate. I cosentini portano a casa solo un set di individuale con Vincenzo De Rose, prima di arrendersi agli avversari nel secondo turno).

Nel Girone 2 Centro-Sud ancora non arrivano punti per la Sant’Angelo Città di Acri che nella delicata trasferta in terre romane subisce la pesante sconfitta per 1-7. I cosentini conquistano solo un set di terna con la formazione Algieri C. – Algieri S. – Veloce G.. Prossimo incontro (sabato 19/2) in casa contro Coppola Bocce per cercare di centrare i primi punti della stagione.

Seconda Giornata, Girone 1 Centro – Sud, risultati:

Asd Acquasparta (Tr) vs Franco Parise Città di Rende (Cs) 4-4 (56-46)

S.B. Gialletti (Pg) vs Città di Cosenza (Cs) 4-4 (48-50)

Catanzarese (Cz) vs Asd Aquino (Na) 6-2 (55-27)

Santa Chiara (Na) vs Città di Cicciano (Na), rinviata

Girone 2 Centro – Sud, risultati:

C.B. Flaminio (Rm) vs Sant’Angelo Città di Acri (Cs) 7-1 (63-28)

Coppola Bocce (Ce) vs Asd Nuovo Grifone (Lt) 5-3 (53-45)

N.C.D.A. Capitino (Fr) vs Sant’Erminio (Pg) 5-3 (53-52

Angelo-Montegrillo (Pg) vs Santa Lucia-Sant’Alfredo (Sa), rinviata

Gli anticipi della terza giornata

Girone 1 Centro – Sud, anticipi terza giornata

Gialletti (Pg) vs Franco Parise Città di Rende (Cs) 5-3 (53-32)

Impr. Ed. Piccirillo Acquasparta (Tr) vs Città di Cosenza (Cs) 7-1 (59-28)

CLASSIFICHE AGGIORNATE

GIRONE 1 CENTRO – SUD: Gialletti e Acquasparta 7; Catanzarese* 4; Città di Rende e Città di Cosenza 2; Santa Chiara* 1 Cicciano* e Aquino* 0 (*una partita in meno)

GIRONE 2 CENTRO – SUD: Capitino 6; Flaminio, Sant’Erminio, Coppola e S.A. Montegrillo 3; Nuovo Grifone e S.A. Città di Acri 0;