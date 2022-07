Serie B: Benevento – Cosenza e Spal – Reggina al primo turno

REGGIO CALABRIA – Varato questo pomeriggio a Reggio Calabria, nel suggestivo scenario dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, il calendario della Serie BKT 2022 – 2023. Prima giornata il 13 agosto (con anticipi il 12), ultima il 19 maggio. Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio.

Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023. Ultima giornata, venerdì 19 maggio 2023. La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 e ci sarà il boxing day del 26 dicembre che corrisponderà alla 19° giornata, l’ultima del girone di andata. La Serie BKT ha deciso di giocare durante i mondiali in Qatar per valorizzare il proprio prodotto e stare vicino ai tifosi italiani che avranno così il loro “campionato di riferimento” per almeno due mesi.

Le parole del presidente della Lega B Mauro Balata

“La cosa che ci piace di più quest’anno è che abbiamo unito tutta l’Italia, calcisticamente parlando, da Nord a Sud, da Est a Ovest. Avere al Sud il calcio di alto livello, come è il campionato di Serie BKT, credo che sia motivo di grande orgoglio per tutti gli italiani”.

Per Balata la città calabrese rappresenta una “piazza calcisticamente molto passionale e calda”. Sul palco poi Balata ha detto: ‘Desidero salutare le istituzioni presenti, la società Reggina, il patron Saladini che è entrato nella nostra Lega con una forza e un entusiasmo incredibile, tutti i presidenti e i rappresentanti del club. La scorsa è stata una stagione emozionante e anche di grande crescita per la nostra lega grazie a chi è presente qui e sono convinto che anche i nuovi arrivati faranno ancora di più sempre nella medesima direzione di valorizzazione’.

Il programma della prima giornata:

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa

I DERBY CALABRESI

La Reggina ospiterà il Cosenza l’8 ottobre 2022, appuntamento allo stadio San Vito – Marulla per la gara di ritorno il 28 febbraio 2023.

Buona Serie BKT a tutti gli appassionati.