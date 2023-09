Serie B: Brescia – Cosenza 1-0

Tre mesi dopo la sfida di ritorno dei play out, che decretò la permanenza del Cosenza in Serie B, va di scena la “rivalsa” dei lombardi che, non senza qualche difficoltà, superano i rossoblù di misura all’esordio dopo essere stati riammessi in cadetteria.

A decidere l’incontro, disputato a porte chiuse per la determinazione del Giudice Sportivo in seguito alle intemperanze della tifoseria lombarda messe in atto proprio in occasione della gara del primo giugno scorso, è la rete di Bjarnason al 53′ su assist di Fogliata. L’espulsione di Sgarbi al 76′ ha poi permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti, malgrado le diverse occasioni con cui gli uomini di Caserta hanno cercato la rete del pareggio. In classifica Cosenza rimane fermo a 4 punti dopo 4 gare, mentre “i cugini” del Catanzaro guidano la classifica a 10 punti insieme al Parma, dopo aver ottenuto sabato la terza vittoria in campionato contro lo Spezia per 3-0 (52′ Biasci, 59′ aut. Nikolaou, 73′ Pompetti).

Di seguito il tabellino dell’incontro del “Rigamonti”:

BRESCIA – COSENZA 1-0

BRESCIA (4-3-1-2) Lezzerini, Dickmann, Papetti, Cistana, Mangraviti, Bisoli, Ndoj (56′ Olzer), Fogliata (86′ Besaggio), Bjarnason, Bianchi, Moncini (56′ Borrelli). A disp.: Andrenacci, Riviera, Maccherini, Nuamah, Adorni, Ferro. All. Gastaldello.

COSENZA: Micai; Rispoli, Sgarbi, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Calò (84′ Viviani); Marras (54′ Canotto), Voca (84′ Fontanarosa) , Arioli (66′ Crespi), Tutino (84′ Zilli). A disp. : Marson, Venturi, Occhiuto, Praszelik. All. : Fabio Caserta.

ARBITRO: Fabio Maresca della Sezione di Napoli , assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 ed Edoardo Raspollini di Livorno, Quarto ufficiale: Stefano Milone di Taurianova, Var: Pairetto di Pinerolo, Avar: Tremolada

Marcatori: 53′ Bjarnason,

Note: Gara disputata a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Brandizzo. Espulsi: Sgarbi (C). Ammoniti: Bjarnason (B), Arioli (C), Olzer (B), Bisoli (B), Calò (C). Angoli: -. Recupero 4′ pt, 7′ st