Serie B, il Cosenza si prende un punto a Terni. Tris della Reggina al Palermo

COSENZA – Nel sabato pomeriggio della quarta giornata della Serie BKT 2022/2023, il Cosenza torna a fare punti allo Stadio “Libero Liberati” pareggiando con la Ternana 1-1 (per i Lupi il pareggio di Brignola nella ripresa dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio nel primo tempo).

Turno favorevolissimo per la Reggina che nella bolgia del ”Granillo”, davanti agli oltre 13.000 presenti, supera il Palermo per 3-0. Amaranto in testa alla classifica con Frosinone e Brescia.

TERNANA – COSENZA 1-1

TEARNANA: Iannarilli, Sorensen, Palumbo (34′ st Coulibaly), Di Tacchio, Favilli (21′ st Falletti), Capuano, Partipilo, Defendi (21′ st Diakite), Cassata (9′ st Bogdan), Agazzi (34′ st Raul Moro), Corrado A disposizione: Krapikas, Proietti, Donnarumma, Mantovani, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli Allenatore: Lucarelli

COSENZA: Matosevic, Brescianini, Rigione, Larrivey (25′ st Butic), D’Urso (25′ st Venturi), Brignola, Panico (19′ st Gozzi), Vaisanen, Martino, Florenzi (19′ st Merola), Voca (36′ st Vallocchia) A disposizione: Marson, Calò, Meroni, Sidibe, Zilli, Arioli, Prestianni Allenatore: Dionigi

ARBITRO: Sig. Zufferli Luca di Udine ASSISTENTI: Sig. Capaldo Pasquale di Napoli, Sig. Niedda Andrea di Ozieri IV UFFICIALE: Sig. Giaccaglia Filippo di Jesi VAR: Sig. Marinelli Alessandro di Jesi AVAR: Sig. Scatragli Marco di Pesaro

MARCATORI: 17′ pt Favilli (T), 7′ st Brignola (C)

NOTE: Spettatori: 4.303 (di cui 508 ospiti) Ammoniti: 29′ pt Partipilo (T), 35′ pt Favilli (T), 45′ pt Florenzi (C); 13′ st Voca (C), 16′ pt Panico (C), 22′ st Palumbo (T), 38′ st Martino (C) Espulsioni: 4′ st Sorensen (T). Recupero: 1′ pt; 6′ st.

REGGINA – PALERMO 3-0

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (46′ Camporese), Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer (64′ Liotti); Canotto (61′ Cicerelli), Ménez (64′ Loiacono), Rivas (82′ Gori). A disposizione: Ravaglia, Dutu, Giraudo, Agostinelli, Lombardi, Santander, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaru, Nedelcearu, Bettella, Mateju (68′ Sala); Saric (54′ Damiani), Stulac, Segre (68′ Floriano); Elia (80′ Vido), Brunori, Di Mariano (80′ Soleri). A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi E., Marconi, Doda, Lancini. Allenatore: Eugenio Corini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Michele Giordano di Novara. VAR: Marco Piccinini di Forlì. A-VAR: Vittorio Di Gioia di Nola.

Marcatori: 7′ Fabbian, 58′ Ménez, 73′ Liotti.

Note – Spettatori: 13.013 di cui 819 ospiti. Ammoniti: Pierozzi (R), Di Chiara (R), Canotto (R), Bettella (P). Espulsi: Cionek al 62′, Bettella all’85’ per somma di ammonizioni. Calci d’angolo: 3-7. Recupero: 3′ pt, 5′ st.