Serie B, la Tonno Callipo scalda i motori per la nuova stagione. Agricola: “Far crescere i nostri giovani”

VIBO VALNETIA – Manca meno di una settimana all’avvio del torneo di Serie B Maschile che vedrà i giovani atleti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ai nastri di partenza per la quarta stagione consecutiva. La compagine vibonese, affidata per il terzo anno di fila al tecnico abruzzese Nico Agricola, coadiuvato da Saverio Amerato, si presenta con una formazione formata esclusivamente da atleti nella fascia d’età U/19 – U/17. Un avvio di stagione che a causa della situazione pandemica degli ultimi mesi e delle conseguenti misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19 è stato posticipato di qualche mese rispetto all’originaria programmazione. Lo scorso novembre, difatti, la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ha deciso di sospendere l’attività di interesse nazionale di ogni ordine e grado – fatta eccezione per i campionati di Serie A1, A2 e A3 la cui competenza è della Lega Pallavolo – rinviandola al penultimo week–end del mese di gennaio 2021.

La nuova formula del campionato prevede che il girone di Serie B, attualmente composto da 12 squadre, verrà suddiviso in due sottogironi da 6 squadre.

La priorità dell’organismo sportivo affiliato al CONI, è stata quella di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da agevolare in questo stato di emergenza gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sottogironi.

Il debutto stagionale per il giovane team giallorosso, inserito nel Girone L1 e che giocherà le gare interne stagionali sempre di sabato al “PalaValentia”, sarà proprio tra le mura amiche il prossimo 23 gennaio contro la compagine etnea della Roomylube Mca Energy Catania. Questo mini girone a sei squadre è completato dalle altre corregionali DiperJolly Cinquefrondi guidata dal reggino Cesare Pellegrino e la neo promossa Raffele Lamezia di coach Salvatore Torchia, dalla compagine dell’hinterland messinese Savam Costruzioni Letojianni e da quella catanese Costa Dolci Papiro.

La giovane squadra del patron Pippo Callipo giocherà entrambi i derby calabresi in trasferta nel girone di andata: sabato 30 gennaio 2021, 2/a giornata, alla palestra di Contrada Palmara in via F. Turati contro la Diperjolly Cinquefrondi e sabato 20 febbraio al “PalaSparti” in via Guglielmo Marconi- località Nicastro contro la Raffaele Lamezia. Le gare di ritorno saranno giocate al “PalaValentia” sabato 6 marzo (DiperJolly Cinquefrondi) e sabato 27 marzo (Raffaele Lamezia).

Nel Girone L2, invece, a trazione completamente siciliana, è composto da tre compagini catanesi (Aquila Bronte Catania, Centro Sicilia Fupe Catania, Volley Catania), due palermitane (Pharmap Saber Palermo e Mama Provenzano Partinico) e una ragusana (GruppoSport Gabbiano Pozzallo).

LA FORMULA

La formula del Campionato prevede che, al termine della regular season, fissata per sabato 27 marzo, le 12 squadre che compongono un girone (nella prima fase diviso in 2 sottogironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa seconda fase che prenderà il via nell’ultimo week–end di aprile (sabato 24–domenica 25), si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata. Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone e delle gare disputate in entrambi le fasi. Grazie a questo nuovo format si manterrà la possibilità di disputare i playoff, spostando la fine degli stessi nel mese di giugno 2021.

Le parole del tecnico

«L’obiettivo che ci siamo prefissati, con un gruppo così giovane – afferma il coach giallorosso Nico Agricola – è quello di dare la possibilità a tutti i nostri giovani atleti di crescere e di maturare esperienze importanti in un Campionato difficile e impegnativo come la Serie B. Mi auguro che per loro questo Campionato possa essere una vetrina come lo è stata per alcuni ragazzi che, nelle stagione passata facevano parte del nostro roster – prosegue l’esperto coach abruzzese– e poi hanno trovato quest’anno collocazione nelle categorie superiori. Mi riferisco al giovane palleggiatore lametino Raoul Morelli, classe 2000, che si è accasato con la Franco Tigano Palmi in Serie A3, e al posto quattro Stefano Armenante, classe 1999, originario di Praia a Mare, che in Serie A2, difenderà i colori della Geomedical Lagonegro. Vorrei far presente, inoltre, che lo schiacciatore Andrea Fioretti, classe 2002, è stato aggregato alla nostra prima squadra che disputa il campionato di SuperLega».

IL CALENDARIO

1a Giornata (Andata: 23-01-2021 | Ritorno: 24-02-2021): Tonno Callipo Calabria VV – Roomylube Mca Energy Catania

2a Giornata (Andata: 30-01-2021 | Ritorno: 6-03-2021): DiperJolly Cinquefrondi – Tonno Callipo Calabria VV

3a Giornata (Andata: 6-02-2021 | Ritorno: 13-03-2021): Savam Costruzioni Letojianni – Tonno Callipo Calabria VV

4a Giornata (Andata: 13-02-2021 | Ritorno: 20-03-2021): Tonno Callipo Calabria VV – Costa Dolce Papiro Ct

5a Giornata (Andata: 20-02-2021 | Ritorno: 27-03-2021): Raffaele Lamezia – Tonno Callipo Calabria VV

LA SQUADRA

Il roster completo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella stagione agonistica 2020-2021 nel Girone L1 di serie B è il seguente:

Palleggiatori: RIBECCA Alessandro (2002); LAURENDI Domenico (2002): GUARASCIO Giampaolo (2005)

Opposto: SPANO’ Raul (2002); VIZZARI Diego (2004)

Centrali: SARAGO’ Francesco (2000); BERARDI Alessandro (2003); ELIA Nicola (2002); MIRARCHI Fabrizio (2004)

Schiacciatori: FIORETTI Andrea (2002); CUGLIARI Deivydas (2003); IURLARO Simone (2005); FACCIOLO Antonino (2003)

Liberi: AIELLO Alex Francesco (classe 2002); CORTESE Andrea (2005)

Allenatore: Nico AGRICOLA

Vice Allenatore: Saverio AMERATO

Dirigente Accompagnatore: Gianluca VASAPOLLO

Preparatore Atletico: Pasquale PIRAINO