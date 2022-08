Serie B, vittoria all’esordio per Cosenza e Reggina

La prima giornata della Serie B 2022 – 2023 si apre come meglio non poteva per le due formazioni calabresi: vittorie in trasferta per Cosenza e Reggina.

Al Vigorito di Benevento il nuovo Cosenza di mister Dionigi passa al 5′ con la rete del solito Larrivey conquistando già i primi tre punti della stagione.

Esordio da incorniciare anche per la Reggina di mister Inzaghi che allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara si impone sulla Spal per 1-3.

Di seguito i tabellini:

Benevento – Cosenza 0-1

BENEVENTO: Paleari, Letizia (28′ st El Kaouakibi), Acampora, Masciangelo, Karic (14′ st La Gumina), Tello (18′ st Insigne), Farias (18′ st Improta), Glik, Viviani (28′ st Koutsoupias), Forte, Barba. A disposizione: Manfredini, Thiam, Foulon, Talia, Pastina, Vokic, Capellini Allenatore: Caserta

COSENZA: Matosevic, Rispoli, Rigione, Larrivey (18′ st Butic), D’Urso (30′ st Zilli), Brignola (30′ st Venturi), Panico (18′ st Martino), Vaisanen, Vallocchia, Florenzi (23′ st Brescianini), Voca. A disposizione: Lai, Meroni, Nasti, La Vardera, Kongolo, Arioli Allenatore: Dionigi

ARBITRO: Sig. Di Bello Marco di Brindisi ASSISTENTI: Sig. Barone Claudio di Roma 1, Sig. Severino Antonio di Campobasso IV UFFICIALE: Sig. Panettella Claudio di Gallarate VAR: Sig. Di Martino Francesca di Chieti AVAR: Sig. Di Monte Antonio di Teramo

MARCATORI: 5′ st Larrivey (C)

NOTE: Spettatori: 6828 (di cui 676 ospiti) Ammoniti: 20′ pt Florenzi (C), 33′ pt Viviani (B); 39′ st Brescianini (C) Espulsioni: Recupero: 1′ pt; 5′ st.

SPAL-REGGINA 1-3

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Maistro (70′ Rabbi), Viviani (70′ Tunjov), Zanellato; Mancosu (81′ Murgia); La Mantia, Moncini (70′ Finotto). A disposizione: Thiam, Almici, Dalle Mura, Peda, Tripaldelli, Varnier, Prati, Rauti. Allenatore: Roberto Venturato.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi (59′ Loiacono), Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian (59′ Lombardi), Crisetig, Liotti; Ricci (59′ Canotto), Ménez (65′ Gori), Rivas (81′ Cicerelli). A disposizione: Aglietti, Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Situm, Agostinelli, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Federico Fontani di Siena. IV ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. VAR: Federico La Penna di Roma 1. A-VAR: Alessio Tolfo di Pordenone.

MARCATORI: 45’+2′ Crisetig (R), 51′ Ménez (R), 67′ Rivas (R), 79′ La Mantia (S)

NOTE – Ammoniti: Fabbian (R), Pierozzi (R), Viviani (S), Dickmann (S), Murgia (S). Calci d’angolo: 8-3. Recupero: 4’pt; 5′ st.