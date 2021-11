Skiroll, domenica 14 il 1° Trofeo Monte Pollino

Si terrà domenica 14 novembre dalle ore 10.30 a Terranova di Pollino (Pz) il 1° trofeo Skiroll Monte Pollino valido per l’assegnazione dei titoli di Campione regionale di Skiroll a Tecnica Classica in salita.

La manifestazione, aperta alle categorie Under 10/12/14/16 e GS maschili e femminili, è inserita nel calendario gare del Comitato FISI Calabro Lucano e chiude la stagione 2021/2022 per la disciplina dello skiroll (partenza Mass Start presso Ponte Sarmento e arrivo presso Serra Caiano per un totale di 3 km con un dislivello che passa da 810 a 1.060 mt slm).

Si tratta della prima competizione di skiroll in Basilicata, in attesa dell’inizio della stagione invernale e delle gare di sci nordico in calendario da gennaio 2022.

La competizione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid approvate dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

L’organizzazione a cura degli Sci Club Terranova di Pollino e Montenero in condivisione con il Comitato Calabro Lucano FISI e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.