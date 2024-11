Skiroll, domenica 24 novembre il 4° Roller Cup Villaggio Baffa

La stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano prosegue – domenica 24 novembre 2024 – con il 4° Roller Cup Villaggio Baffa, competizione di skiroll a Tecnica Libera valevole come Campionato regionale Sprint Lunga per le categorie Giovani/Senior e Children e come campionato provinciale per le categorie Pulcini.

Le gare si svolgeranno presso il Villaggio Baffa di località Trepidò, a Cotronei (KR), con partenza alle 10.30 seguendo il seguente format: percorso sprint di 1,200 km per le cat. U18, U16 e U14; percorso gimkana con partenza individuale per una lunghezza di 800 mt per le cat. U12, U10 e U8.

L’organizzazione della competizione, inserita nel calendario della stagione agonistica FISI 2024/2025, è a cura dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore che proprio lo scorso fine settimana ha festeggiato i 45 anni di attività con l’inaugurazione della nuova sede sociale in via Roma.

La disciplina dello skiroll, un tempo utilizzata solo per gli allenamenti dei fondisti in assenza di neve, ha numeri in grande crescita, il che impone la necessità di pensare a spazi adeguati per la pratica di cui il Comitato FISI Calabro Lucano si è fatto portavoce.