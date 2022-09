Slalom Curinghhese ai nastri di partenza: in pista i migliori driver

LAMEZIA TERME (CZ) – È entrata nel vivo l’organizzazione della 7ª edizione dello Slalom Curinghese, competizione promossa dalla Lamezia Motorsport, che sabato 17 e domenica 18 vedrà i migliori driver della specialità misurarsi sui tornanti che portano nella ridente cittadina del lametino.

Le previsioni ci raccontano di numeri importanti sia per il gradimento del tracciato da parte dei concorrenti che per il lavoro dell’organizzazione, sempre attenta e disponibile per le esigenze di ciascuno dei concorrenti iscritti che nelle precedenti edizioni hanno toccato con mano l’alta professionalità che la Lamezia Motorsport mette sul piatto in questa kermesse.

Questo di Curinga è ormai divenuto un appuntamento tradizionale per il Trofeo d’Italia Sud (penultima in calendario) e Coppa Csai Quarta Zona (terzultima in calendario), nonché Challenge Slalom Calabria (11° appuntamento in calendario) e quindi anche nella settima edizione ci sarà battaglia tra i vari driver che vogliono fare classifica nelle varie titolarità.

Primo atto della gara curinghese, supportata direttamente dalla locale Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Vincenzo Serrao, sarà l’appuntamento di sabato 17 presso la SICMA Srl c.da Callipo Zona Industriale ad Acconia di Curinga con il Centro Accredito Ante Gara dalle 15.00 alle 19.30 e Verifica Ante Gara dalle 15.30 alle 20.00, con il controllo documenti dei concorrenti e delle vetture. Non sono previste ulteriori verifiche e/o accrediti la domenica mattina come negli anni precedenti.

Il tutto sarà preceduto dalla presentazione ufficiale della kermesse che si terrà, come da tradizione, il giovedì precedente la gara.

Appuntamento quindi giovedì 15 settembre alle ore 16,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Curinga dove faranno gli onori di casa il Sindaco e l’Assessore allo Sport.