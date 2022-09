Sport invernali, stagione al via con il 2° Trofeo Pollino Skiroll 

POTENZA – Domenica 2 ottobre riparte la stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano con i campionati regionali di Skiroll in Tecnica Classica in salita: l’appuntamento è con il 2° Trofeo Pollino Skiroll a Terranova di Pollino (Pz). La partenza Mass Start sarà nei pressi del Ponte Sarmento alle 10.30 circa e l’arrivo a Serra Caiano, con un percorso che va da 1 a 3 km differenziato in base alle categorie (U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF). Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.

La competizione è disciplinata dal Regolamento Tecnico Federale (sezione skiroll) e dell’Agenda degli Sport Invernali per quanto concerne le procedure comuni alle discipline federali e alle specifiche condivise con lo sci di fondo. Come per altre iniziative, l’obiettivo della manifestazione è promuovere l’attività sportiva federale, con un occhio di riguardo all’attività giovanile, e valorizzare i territori in cui avvengono le competizioni.

L’organizzazione è a cura dello sci club Terranova di Pollino presieduto da Giovanni Izzi.