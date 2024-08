Taekwondo, Simone Alessio da Sellia Marina al bronzo olimpico

Il calabrese, livornese di nascita, Simone Alessio ha conquistato il bronzo olimpico nel torneo di Taekwondo, nella categoria fino a 80 kg.

Il ventiquattrenne cresciuto a Sellia Marina (Cz), campione del mondo in carica e n.1 del ranking in carica, ha sconfitto nella finale per il terzo posto lo statunitense C.J. Nickolas.

Il taekwondoka, tesserato con le Fiamme Rosse, aveva perso ai quarti di finale in maniera rocambolesca contro l’iraniano Barkhordari ma, mai veramente a terra, si è saputo rialzare, confezionando un percorso netto in uno dei due tabelloni di ripescaggio.

Alessio ha così saputo riscattare il 9° posto delle Olimpiadi Tokyo e aggiungere al palmares l’unica medaglia che gli mancava, quella olimpica. 12 anni dopo il bronzo della judoka Rosalba Forciniti (nella categoria fino a 52 kg), un calabrese ritorna sul podio ad un’Olimpiade.

“Sono felicissimo per lui, era l’uomo da battere e questa medaglia consolida la sua carriera.“: le parole del presidente della federazione Angelo Cito. “Grazie Simone. Siamo tutti orgogliosi di te”, ha commentato invece, su Facebook, Maurizio Condipodero, presidente Coni Calabria.