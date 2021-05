Taekwondo, Simone Alessio in cerca del pass per Tokyo al Torneo di Qualificazione Olimpica di Sofia

CATANZARO – Per Simone Alessio l’attesa è finita. L’atleta catanzarese delle Fiamme Rosse è partito per il Torneo di Qualificazione Olimpica continentale che venerdì 7 e sabato 8 maggio al Grand Hotel Millennium di Sofia metterà in palio gli ultimi pass per i Giochi di Tokyo. A sfidarsi saranno 120 atleti provenienti da 39 paesi più una squadra di rifugiati.

Ogni categoria di peso prevede due qualificati (i due finalisti) per un totale di 16 nuovi pass olimpici (8 maschili e 8 femminili).

Il torneo di qualificazione europeo è il penultimo torneo di qualificazione contentale. L’ultimo, quello asiatico, si svolgerà dal 21 al 23 maggio 2021.

Il taekwondoka selliese 21enne è tornato quindi nella capitale bulgara dove solo poche settimane fa si è aggiudicato la medaglia di bronzo agli Europei per la categoria -80 kg. La stessa categoria nella quale domani proverà a centrare il pass olimpico.

Insieme a Simeone Alessio daranno battaglia anche le azzurre Paulina Armeria Vecchi, -57 kg (8 maggio) e Maristella Smiraglia, +67 kg (8 maggio) per cercare di raggiungere il già qualificato Vito Dell’Aquila.