Tandem Crisetig-Denis, la Reggina torna alla vittoria

Dopo quattro sconfitte consecutive, nella decima giornata di Serie BKT la Reggina torna al successo. Per gli uomini di Toscano vittoria casalinga contro il Brescia per 2-1. In rete Crisetig e Denis. Adesso testa alla gara di venerdì prossimo: in programma c’è la trasferta di Verona contro il Chievo.

Di seguito il tabellino della gara:

REGGINA – BRESCIA 2-1

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm (90′ Loiacono), Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis (65′ Lafferty). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Peli, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Toscano.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Jagiello, Van De Looi (90′ Spalek), Dessena (84′ Ghezzi); Ragusa; Torregrossa, Zmrhal (56′ Ayè). A disposizione: Kotnik, Labojko, Verzeni. Allenatore: Lopez.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 (Marcello Rossi di Novara e Gabriele Nuzzi di Valdarno). Quarto ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.

MARCATORI: 51′ Crisetig (R), 56′ Denis (R), 58′ Ragusa (B)

NOTE – Ammoniti: Situm (R), Torregrossa (B), Van De Looi (B), Crisetig (R), Jagiello (B), Ayè (B), all. Toscano (R), Di Chiara (R). Espulso: all. Toscano (R). Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 5’st.

(Foto: Lillo D’Ascola)