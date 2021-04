Tennistavolo, a Castrovillari la Coppa Italia Regionale

CASTROVILLARI (CS) – Con cinque vittorie su cinque incontri disputati, l’ultima delle quali ottenuta nella finale contro il Casper di Reggio Calabria per 3-0 al Palazzetto dello Sport di Cinquefrondi, la squadra di tennistavolo di Castrovillari (composta dagli atleti Antonio Corrado, Eros Perri ed Antonio Rosario Lombardi), ha conquistato la fase finale della Coppa Italia. Per gli atleti del Pollino una vittoria prestigiosa che vale il pass per le fasi nazionali in programma a Terni.

«Abbiamo scritto – ha dichiarato il presidente della società pongistica del Pollino, Giuseppe De Gaio – un’altra pagina importante dell’Asd Tennis Tavolo Castrovillari. Un’enorme soddisfazione ottenuta al termine di una maratona percorsa con dedizione, tanto da afferrare l’ambito trofeo. Una gioia immensa – conclude De Gaio – per aver scritto una nuova meravigliosa pagina del nostro cammino sportivo».