Terza vittoria consecutiva per il Catanzaro che mette la capolista nel mirino

SERIE B – 10^ Giornata

Il Catanzaro conquista la sua terza vittoria consecutiva grazie al 3-0 casalingo con la Feralpisalò.

Dopo un primo tempo senza reti e grandi sussulti, i padroni di casa si scatenano nella ripresa calando il tris con le marcature di Vandeputte, Biasci e l’autogol di Bacchetti.

Con i tre punti le Aquile sorvolano momentaneamente al secondo posto a quota 21 punti (-2 dalla capolista Parma). Prossimo match Como – Catanzaro in programma sabato 28 ottobre.

TABELLINO

Catanzaro – Feralpisalò 3 – 0

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Brighenti, Scognamillo, Veroli; Sounas (16’ st Stoppa), Ghion (35’ st Pontisso), Verna, Vandeputte (35’ st Brignola); Iemmello (40’ st Ambrosino), Donnarumma (16’ st Biasci)

A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Krastev, Oliveri, Pompetti, D’Andrea

Allenatore: Vivarini

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti (35’ st Parigini); Felici (35’ st Verzetti), Kourfalidis, Carraro (17’ st Compagnon), Zennaro (17’ st Fiordilino), Bergonzi; Butic (35’ st Sau), La Mantia

A disposizione: Minelli, Volpe, Letizia, Hergheligiu, Pietrelli, Di Molfetta

Allenatore: Vecchi

Arbitro: MonaldiAssistenti: Affatato – CatalloQuarto ufficiale: Gemelli

Var: La Penna; Ass. Var: Pagnotta

MARCATORI: 6’ st Vandeputte (C); 29’ st Biasci (C), 33’ st Bacchetti (aut) (F),

NOTE – Angoli: tre Catanzaro, tre Feralpisalò; Recupero: 1‘ pt; 3’ st

Ammoniti: 11’ pt Scognamillo (C), 28’ pt Katseris (C), 37’ pt Carraro (F); 20’ Veroli (C), 43’ st Parigini (F)

Foto: uscatanzaro1929.com