Tiro a volo, Antonino Barillà lascia (per ora) le competizioni

Arriva, più o meno, a sorpresa l’annuncio del ritiro di Antonino Barillà dalle competizioni sportive. Una notizia che non può lasciare indifferenti gli appassionati e gli sportivi calabresi. Perchè Nino Barillà, 34 anni, pluricampione europeo e del mondo di tiro a volo, specialità double trap (ultimo titolo iridato nel 2019 a Lonato del Garda), atleta olimpico a Rio 2016, è uno degli sportivi, plurimedagliati, che meglio hanno rappresentato la Calabria con onore al di fuori dei confini regionali e nazionali.

L’ingegnere e sergente in servizio per la Marina Militare, nato a Reggio Calabria (e affezionatissimo al suo quartiere, Villa San Giuseppe, dove torna ogni volta che può) ha affidato ad un post su Facebook il suo congedo dal tiro a volo:

«A due giorni dalla fine della prima gara della stagione posso esprimere il mio pensiero con lucidità.

Dopo quindici anni di competizioni è strano non ritrovarsi ai nastri di partenza bensì “dietro le quinte”.

Non mi è mai piaciuto perder tempo ed ho sempre guardato con tristezza ed amarezza coloro che lo fanno.

La frase “finché me lo fanno fare” l’ho sentita e continuo a sentirla troppe volte e con fermezza la tengo distante da me anni luce, anche se questo vuol dire mettersi in gioco e spesso ingoiare bocconi amari. La mia mente ed il mio fisico sono stanchi, intaccati da anni di sacrifici che qualcuno molto spesso dimentica e si permette anche il lusso di giudicare. Non è tutto rose e fiori quello che si vede. Le foto con i sorrisoni nascondono spesso tanta m…a e chi c’è passato lo sa bene. Adesso è tempo di resettare corpo e mente, e puntare deciso verso altri obiettivi, senza di quelli non è possibile vivere per chi come me ha l’animo da competitore.

Che sia un addio o un arrivederci saranno il tempo e le circostanze a dirlo, per ora va bene così.

Io cammino sempre a testa alta».